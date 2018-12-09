Снег и тепло: завтра погода удивит жителей Эстонии

Эстония остаётся на восточной периферии этого циклона и погода у нас по-прежнему облачная и с осадками. Во второй половине дня центр циклона подойдёт к району Сааремаа и юго-восточный ветер начнёт ослабевать и станет переменных направлений. В континентальной части страны температура близка к нулевым значениям и на дорогах скользко.