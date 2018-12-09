Снег и тепло: завтра погода удивит жителей Эстонии
9 декабря 2018, 14:53
Сформировавшийся в северной части Балтийского моря циклон медленно смещается в южном направлении.
Эстония остаётся на восточной периферии этого циклона и погода у нас по-прежнему облачная и с осадками. Во второй половине дня центр циклона подойдёт к району Сааремаа и юго-восточный ветер начнёт ослабевать и станет переменных направлений. В континентальной части страны температура близка к нулевым значениям и на дорогах скользко.
В понедельник (10.12) днём облачно. Пройдёт снег и мокрый снег, местами также и дождь. Во многих местах будет туман и гололёд. Ветер юго-восточный 3-8, на побережье порывами 12 м/с, после обеда на островах в западной Эстонии ветер переменный 2-6 м/с. Температура воздуха -1..+2, на островах до +5°С.