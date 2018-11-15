Чт, 15.11.2018
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В Эстонии ожидается небольшое потепление

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Осень.

ФОТО: Marko Saarm

С района Норвежского моря в сторону севера Скандинавии движется ложбина низкого давления, которая простирается до северных границ Эстонии. Между тем, со стороны России в направлении Прибалтики усиливается антициклональное поле.

На границе этих барических систем происходит усиление юго-западных ветров, что особенно будет ощущаться в районе Финского залива, и лишь кое-где по материковой части. С юго-западными ветра продолжается поступление относительно теплого воздуха.

В пятницу, 16 ноября, днем преимущественно облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 4..10°С.

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