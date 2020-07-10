Пт, 10.07.2020
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  • Последователь тропического шторма «Эдуарда» надвигается на Эстонию: завтра погода резко ухудшится

Последователь тропического шторма «Эдуарда» надвигается на Эстонию: завтра погода резко ухудшится

Надвигающийся циклон.

ФОТО: Riigi Ilmateenistus

В субботу, 11 июля, воздушного пространства Балтийского моря достигнет циклон, далеким предшественником которого является тропический шторм «Эдуард».

Утром в окрестностях Рижского залива усилится юго-западный и западный ветер, позже также северо-западный ветер прорывами до 20-25 м/с, передает метеослужба Эстонии.

Максимальные порывы ветра могут длится два-три часа, вечером погода должна так же быстро успокоиться. Также следует считаться с сильными осадками.

Ситуация довольно необычна еще и потому, что до сих пор существует неопределённость относительно траектории движения и развития прогнозируемого циклона. 

Синоптики рекомендуют следить за прогнозом погоды, особенно тем, кто планирует выход в море. Также нужно быть осторожным на стройке и в других местах, где сильный ветер может принести ущерб имуществу или угрожать здоровью и жизни людей. 

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