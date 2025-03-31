Департамент транспорта предупреждает о густом тумане, который вечером в понедельник ухудшит видимость на дорогах.
Водители, внимание: густой туман ухудшит видимость на дорогах
Ранним вечером дорожные условия остаются хорошими, дороги сухие, температура воздуха колеблется от 5 до 17 градусов.
Согласно прогнозу синоптиков, вечером в понедельник и в ночь на вторник будет преимущественно без осадков, однако в нескольких регионах, особенно в Западной Эстонии, может образоваться густой туман.
В условиях плохой видимости Департамент транспорта советует водителям быть особенно внимательными, выбирать подходящую скорость движения и включать противотуманные фары.
Температура воздуха этой ночью будет колебаться между -1 и +4 градусами.