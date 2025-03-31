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Водители, внимание: густой туман ухудшит видимость на дорогах

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Густой туман в Таллинне (иллюстративное фото).
Густой туман в Таллинне (иллюстративное фото). Фото: Sander Ilvest

Департамент транспорта предупреждает о густом тумане, который вечером в понедельник ухудшит видимость на дорогах.

Ранним вечером дорожные условия остаются хорошими, дороги сухие, температура воздуха колеблется от 5 до 17 градусов.

Согласно прогнозу синоптиков, вечером в понедельник и в ночь на вторник будет преимущественно без осадков, однако в нескольких регионах, особенно в Западной Эстонии, может образоваться густой туман.

В условиях плохой видимости Департамент транспорта советует водителям быть особенно внимательными, выбирать подходящую скорость движения и включать противотуманные фары.

Температура воздуха этой ночью будет колебаться между -1 и +4 градусами.

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