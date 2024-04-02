Испытание погодой: завтра Эстонию ожидают обильные снегопады и порывистый ветер

В первой половине дня преимущественно облачно. Дожди и мокрый снег начиная с северо-запада страны перейдут в снегопады и распространятся на юго-восток. Местами метели. Во второй половине дня начиная с запада облачность рассеется, а осадки прекратятся. Ветер северный и северо-западный 7–14, порывами до 18, на побережье до 23 м/с. Вечером ветер уляжется. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.