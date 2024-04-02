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Испытание погодой: завтра Эстонию ожидают обильные снегопады и порывистый ветер

BNS
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Метель в Раквере (12 декабря 2022).
Метель в Раквере (12 декабря 2022). Фото: Marianne Loorents

В ночь на среду в Эстонии будет облачно. По многим регионам дожди, после полуночи также мокрый снег. Ветер северный 7–14, порывами до 18, на побережье 23 м/с. Температура воздуха утром от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В первой половине дня преимущественно облачно. Дожди и мокрый снег начиная с северо-запада страны перейдут в снегопады и распространятся на юго-восток. Местами метели. Во второй половине дня начиная с запада облачность рассеется, а осадки прекратятся. Ветер северный и северо-западный 7–14, порывами до 18, на побережье до 23 м/с. Вечером ветер уляжется. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

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