Вторник в Эстонии будет снежным и ветреным

В ночь на вторник в Эстонии будет облачно. Временами пройдут дожди, а также мокрый снег и снег. Ветер западный и юго-западный 5–12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.