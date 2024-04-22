В ночь на вторник в Эстонии будет облачно. Временами пройдут дожди, а также мокрый снег и снег. Ветер западный и юго-западный 5–12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.
Вторник в Эстонии будет снежным и ветреным
Днем преимущественно облачно. По многим регионам дожди и мокрый снег, также снег, к вечеру осадки станут реже. Ветер западный и юго-западный 7–12, порывами до 15, на побережье до 18 м/с. Вечером ветер уляжется. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.