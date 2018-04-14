Не забудьте взять зонтик! В воскресенье на Эстонию обрушатся дожди
14 апреля 2018 г., 11:11
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье облачность уплотнится, к утру начиная с островов пойдёт дождь.
Ветер преимущественно южный и юго-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха от нуля до 6 градусов тепла.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, дожди распространятся с юго-запада через материк на северо-восток. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 6-12 местами до 15 градусов тепла.