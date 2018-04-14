суббота, 14 апреля 2018 г.
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Прогноз погоды
Погода в Эстонии
Погода на море и в портах
Погода в мире
Все новости
  • Погода
  • Не забудьте взять зонтик! В воскресенье на Эстонию обрушатся дожди

Не забудьте взять зонтик! В воскресенье на Эстонию обрушатся дожди

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Дождь. Фото иллюстративное.

ФОТО: Andres Haabu

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье облачность уплотнится, к утру начиная с островов пойдёт дождь.

Ветер преимущественно южный и юго-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха от нуля до 6 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, дожди распространятся с юго-запада через материк на северо-восток. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 6-12 местами до 15 градусов тепла.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ