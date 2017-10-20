Не пропустите! Сегодня ожидается красивейший звездопад

Астрономы обещают жителям Земли звездопад в ночь на 21 октября: в час можно будет насчитать до 20 метеоров из созвездия Ориона.

При благополучных условиях, в темную безлунную ночь, Ориониды могут давать максимум 20 метеоров в час. В среднем звездопад дает около 15 метеоров в час. Поэтому Ориониды относят к средним по величине звездопадам, пишет Strana.ua.

Период активности звездопада начинается 2 октября, а заканчивается 7 ноября. Максимум ярких падающих звезд – до 15-20 метеоров в час — по прогнозам международной Метеорной организации можно будет увидеть в ночь на 21 октября. Луна в этот момент будет за горизонтом и наблюдениям не помешает.

Не смотря на то, что звездопад Ориониды дает небольшое количество метеоров в час, он считается одним из самых красивых и ярких метеорных потоков. Также метеоры Ориониды очень быстрые – 148 тысяч миль в час.

Большее количество падающих метеоров звездопад дает после полуночи, а пик их падения можно наблюдать за пару часов до рассвета.

В период звездопада Ориониды многие могут чувствовать эмоциональное напряжение. Поэтому астрологи рекомендуют проявить выдержку и сдерживать свои эмоции, особенно злость. В этот период очень важно не сломаться под грузом эмоций и проблем, а преодолевать все препятствия и не сомневаться в своих силах.