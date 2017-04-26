В комментариях под роликом даются разные объяснения поведения ондатры. Например, один из пользователей предположил, что таким образом она защищала своих детенышей, которые могли находиться поблизости, сообщает портал Lenta.ru.
Mängib video:
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Ондатра.
Фото: ILYA NAYMUSHIN/REUTERS
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A muskrat sits on a floe during an ice drift on the Yenisei River outside Krasnoyarsk, Russia, April 18, 2017. REUTERS/Ilya Naymushin
ILYA NAYMUSHIN/REUTERS
Смотреть всем! Ондатра напала на трактор (видео)
26.04.2017 16:29
В деревне Окунево в Омской области ондатра напала на трактор, проезжавший мимо лужи, в которой она плавала. Затем животное отступило, убежало в соседнюю лужу и снова атаковало машину, когда та приблизилась к ней. Видео появилось на странице «Regik55 Омск» в соцсети «ВКонтакте».
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