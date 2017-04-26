Смотреть всем! Ондатра напала на трактор (видео)

В деревне Окунево в Омской области ондатра напала на трактор, проезжавший мимо лужи, в которой она плавала. Затем животное отступило, убежало в соседнюю лужу и снова атаковало машину, когда та приблизилась к ней. Видео появилось на странице «Regik55 Омск» в соцсети «ВКонтакте».