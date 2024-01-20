Синоптики: ночью температура воздуха упадет до 26 градусов мороза

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, сегодня ночью температура местами опустится до 26 градусов мороза.
В ночь на воскресенье, 21 января, ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен слабый снег, по многим регионам туман. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с, после полуночи южный, к утру усилится до 3-9, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 12-20, местами до 26, на побережье островов до 3 градусов мороза. К утру потеплеет.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, временами снег и метель, на островах возможны мокрый снег и дожди, гололед. Ветер южный, 4-10, порывами до 13, на островах и побережье 9-15, порывами до 21 м/с. Температура воздуха к вечеру поднимется до 1-6 градусов мороза, на островах и западном побережье от нуля до 2 градуса тепла.