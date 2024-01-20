Синоптики: ночью температура воздуха упадет до 26 градусов мороза

В ночь на воскресенье, 21 января, ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен слабый снег, по многим регионам туман. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с, после полуночи южный, к утру усилится до 3-9, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью 12-20, местами до 26, на побережье островов до 3 градусов мороза. К утру потеплеет.