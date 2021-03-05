Снежный шторм: в Эстонии объявлено предупреждение первого уровня

Об этом BNS сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что в субботу в ближайшие часы усилится юго-западный — западный ветер до 17 м/сек, на побережье до 20 м/сек. Температура воздуха постепенно будет повышаться и во многих регионах возрастет опасность гололедицы на дорогах и тротуарах.

В течение дня по Эстонии пройдет снег и мокрый снег, к вечеру осадки усилятся.

Ранее Служба погоды сообщила, что активный циклон, перемещаясь с севера Скандинавии на Финляндию, принесет в Эстонию осадки и штормовой ветер, порывы которого будут достигать 20 м/с. На востоке Эстонии осадки в виде снега, метели, на западе снег перейдет в мокрый снег и дождь, образуется гололед. Днем на западе Эстонии осадки перейдут в мокрый снег и дождь, образуется гололед. Юго-западный, западный ветер усилится 6-11, порывами до 17, на побережье 10-15, порывами до 20 м/с. Температура воздуха повысится до -1..+4°С. На дорогах скользко.

В ночь на воскресенье осадки, начиная с севера, пойдут на убыль, прояснит, ветер перейдет к северо-западному и к утру температура воздуха вновь понизится до минусовых значений. Условия на дорогах будут очень сложные!