По Эстонии распространяется пылевое облако из пустыни Сахара

Смотрите с помощью изображения камер Levira SkyView, как выглядит небо в Таллинне, Кохтла-Нымме в Ида-Вирумаа, Пярну, Тарту или Ориссааре на Сааремаа.

Изображение с камеры Levira с Таллиннской телебашни в полдень воскресенья. Фото: Kuvatõmmis

По данным Агентства по охране окружающей среды, пыль продолжит распространяться по стране и в понедельник и вторник.

Пыль пустыни вместе с другими аэрозольными частицами располагаются на высоте нескольких километров над землей в тропосфере. Из-за пыли у нас может быть пасмурное небо. Кроме того, восход и закат могут быть более яркими, чем обычно.

Воскресенье и понедельник ожидаются солнечными. Вскоре также добавятся дожди, а также увеличится вероятность грозы, поэтому не исключено, что выпавший дождь будет грязным.

Пыль Сахары - это эоловая минеральная пыль из пустыни Сахара, самой большой жаркой пустыни в мире. Пустыня простирается чуть более чем на девять миллионов квадратных километров от Атлантического океана до Красного моря, от Средиземного моря до долины реки Нигер и региона Судана на юге.