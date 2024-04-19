В субботу в Эстонии не обойдется без снега

В ночь на субботу в Эстонии будет облачно с прояснениями. На востоке и севере страны по многим регионам снег. Ветер преимущественно северо-западный и северный 4-10, до полуночи на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.