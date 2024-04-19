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В субботу в Эстонии не обойдется без снега

BNS
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Снег в начале апреля.
Снег в начале апреля. Фото: Madis Veltman

В ночь на субботу в Эстонии будет облачно с прояснениями. На востоке и севере страны по многим регионам снег. Ветер преимущественно северо-западный и северный 4-10, до полуночи на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем ясная с прояснениями погода. Преимущественно на севере страны по многим регионам снег и мокрый снег, к вечеру осадки станут реже. Ветер западных направлений 3-8 м/с, вечером северных направлений. Температура воздуха 0-6 градусов тепла.

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