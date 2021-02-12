Синоптики обещают на субботу мороз и пронизывающий ветер

Эстония находится на восточной периферии этого антициклона, где вероятность осадков маленькая, но на побережье господствует порывистый северо-западный, северный ветер, что усиливает ощущение холода. Дневные температурные максимумы вместятся в градацию от 0 до -10 градусов.

В субботу, 13 февраля, днем в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, местами возможен слабый снег. Ветер северный, северо-западный 2-8, на островах 5-11, порывы до 15 м/с.