Пт, 12.02.2021
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Синоптики обещают на субботу мороз и пронизывающий ветер

Природа Ярвамаа. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

Циклоны переключили свое внимание на Россию и Атлантику, а между ними втиснулся антициклон.

Эстония находится на восточной периферии этого антициклона, где вероятность осадков маленькая, но на побережье господствует порывистый северо-западный, северный ветер, что усиливает ощущение холода. Дневные температурные максимумы вместятся в градацию от 0 до -10 градусов.

В субботу, 13 февраля, днем в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, местами возможен слабый снег. Ветер северный, северо-западный 2-8, на островах 5-11, порывы до 15 м/с.

Температура воздуха от -3 до -9, на островах от 0 до -3°С.

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