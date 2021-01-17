Эстония останется на границе двух атмосферных образований: как это повлияет на погоду?

Эстония останется на границе этих двух атмосферных образований, что и сохранит мягкую погоду. Влагу и снежные облака нам принесут юго-западные ветры, столбик термометра сохранит минусовую температуру воздуха.

В понедельник, 17 января, облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на островах возможен и мокрый снег. Ветер юго-западный 3-9, на островах и побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха -1..-7, на юге Эстонии до -10, на побережье островов местами +2°С