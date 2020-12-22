Погодные аномалии: зимняя сказка на Рождество осталась в прошлом?

Заместитель руководителя отдела метеонаблюдений Агентства окружающей среды Кюлли Лоодла напомнила, что последний раз в Эстонии снежное Рождество было в 2018 году. «Снег был повсюду уже с 17 декабря. До этого не повсеместно, но все-таки тоже было снежно», - рассказала она.

Рождественская прогулка с собаками в Раквере в честь столетия Эстонской Республики. 22 декабря 2018 года. ФОТО: Vladislav Musakko / VIRUMAA TEATAJA

Она вспоминает, что 23 декабря 2018 года снежный покров был от 1 до 19 см, 24 декабря - от 3 до 25 см, 25 декабря - от 3 до 22 см. К 26 декабря на многих участках островов снег растаял, но там снежный покров был и более тонким.

Вот так выглядело 23 декабря 2018 года на Пярнуском пляже:

Лоодла добавила, что времена года действительно сдвинулись и в последние годы на Рождество в Эстонии стоит скорее осенняя погода. «По утверждениям климатологов, зимы действительно становятся короче, а осени затягиваются», - отметила она.

Если кто-то хочет немного насладиться зимней атмосферой в этом году, по словам метеоролога Юри Каменика, стоит посетить, например, возвышенность Пандивере или Хаанья, а в большинстве регионов Эстонии ожидается бесснежное Рождество.