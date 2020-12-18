Прогноз метеоролога: какой будет погода на Рождество в Эстонии

"В целом еще не зима, а скорее, поздняя осень. Если еще вчера казалось, что к 24 числу может похолодать и выпасть снег, то теперь похолодание отложено. Возможно, последний день Рождества будет напоминать зимний, но 23-го, 24-го и 25 декабря ожидается, скорее, плюсовая температура и пасмурная погода, которая не напоминает зимнюю", - говорит Каменик.

Снег может пойти на возвышенностях, где вероятность небольшого снежного покрова составляет от 45 до 50%.