Прогноз метеоролога: какой будет погода на Рождество в Эстонии

В рождественские праздники температура будет держаться на уровне двух градусов тепла, а снега не ожидается, сказал метеоролог Юри Каменик в передаче Terevisioon.
"В целом еще не зима, а скорее, поздняя осень. Если еще вчера казалось, что к 24 числу может похолодать и выпасть снег, то теперь похолодание отложено. Возможно, последний день Рождества будет напоминать зимний, но 23-го, 24-го и 25 декабря ожидается, скорее, плюсовая температура и пасмурная погода, которая не напоминает зимнюю", - говорит Каменик.
Снег может пойти на возвышенностях, где вероятность небольшого снежного покрова составляет от 45 до 50%.
"Если кто-то хочет немного насладиться зимней атмосферой, стоит посетить, например, возвышенность Пандивере или Хаанья, а в большинстве регионов Эстонии ожидается бесснежное Рождество", - сказал метеоролог и отметил, что зима этого года напоминает предыдущую, а также выразил надежду, что небольшой снежный покров может покрыть землю к началу года.