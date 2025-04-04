Предупреждение: в ночь на субботу выпадет снег, дороги станут скользкими

В течение ночи в разных районах страны ожидаются снег с дождем. Ветер сменит направление с северо-западного на северный и северо-восточный, усиливаясь до 5-12 м/с, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха составит от -2 до +2 °C.

Снег продолжит идти и в субботу утром. Во второй половине дня осадки ослабеют, но опасность гололедицы на дорогах сохранится.

Транспортный департамент просит всех участников дорожного движения быть особенно внимательными. Перед выездом обязательно ознакомьтесь с дорожными условиями. Выбирайте скорость, соответствующую погоде и состоянию дороги, а также соблюдайте увеличенную дистанцию между транспортными средствами.

Водителям на летней резине не рекомендуется выезжать в ночь на субботу и в ранние утренние часы. По возможности отложите поездку. Если отложить выезд невозможно, запланируйте в пути значительно больше времени, чем обычно, и будьте максимально осторожны. Помните: максимально разрешенная скорость не является обязательной при зимних условиях - главное безопасность!