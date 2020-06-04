Летом и не пахнет: читайте прогноз погоды на пятницу

По данным Cлужбы погоды Эстонии, в ночь на пятницу на материке ожидается преимущественно облачная, на островах облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-7, на побережье порывами 10 м/сек, после полуночи ослабеет и сменит направление на переменное. Температура воздуха 8-12 градусов тепла.