Летом и не пахнет: читайте прогноз погоды на пятницу

По данным Cлужбы погоды Эстонии, в ночь на пятницу на материке ожидается преимущественно облачная, на островах облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Ветер северных направлений, 2-7, на побережье порывами 10 м/сек, после полуночи ослабеет и сменит направление на переменное. Температура воздуха 8-12 градусов тепла.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами вероятны кратковременные дожди, возможны грозы. К вечеру облачность рассеется, осадков станет меньше. Ветер на западе страны переменных, на востоке южных направлений, 4-10, вечером на островах юго-восточный и восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 14-20, на побережье местами 12 градусов тепла.