Сб, 23.05.2020
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  • Эстонский метеоролог: в начале июня нас ждет летняя жара, а потом резкое похолодание

Эстонский метеоролог: в начале июня нас ждет летняя жара, а потом резкое похолодание

Пляж.

ФОТО: Lilli Tölp

Метеоролог Юри Каменик сказал в передаче «Ringvaade», что примерно 10 июня температура воздуха может резко понизиться, а до этого ожидается теплая летняя погода, пишет Postimees.

По словам Каменика, начало июня будет теплым, а в Иванову ночь можно ожидать и дождей. Примерно 10 июня можно ждать возврата к прохладной погоде, но снега ждать не стоит: «Скорее тепло в 25 градусов сменят температуры в 15-18 градусов, будет видно — этот Иванов день сейчас такой, что на 52 процента будет сухо и на 48 процентов будет дождливо», - уточнил он.

По словам метеоролога, из-за теплой зимы людям может показаться, что май у нас холодный, но на самом деле такая температура воздуха в мае является обычной.

«Я бы сказал, что, возможно, первая половина июня будет действительно больше всего напоминать лето или последнюю неделю июня», - отметил Каменик.

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