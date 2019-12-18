Фото: ветер перевернул автобусную остановку

В Вирумаа первый вызов из-за шторма поступил спасателям в 15.22: на дороге Виру-Яагупи-Симуна упало дерево и перегородило дорогу в обоих направлениях. Спасатели убрали дерево с проезжей части, сообщает Virumaa Teataja.

Через две минуты поступил новый вызов: в волости Кадрина в Ридакюла дерево упало на дорогу. В 15.50 дерево уже упало на проезжую часть в деревне Сакси.

Но непогода бушует не только в деревнях, но и в городах. Так, в Раквере на улице Якобсони сильный ветер перевернул автобусный павильон.