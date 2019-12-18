Ср, 18.12.2019
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  • В Эстонии бушует шторм: объявлен второй уровень опасности, деревья падают, дома остаются без света

В Эстонии бушует шторм: объявлен второй уровень опасности, деревья падают, дома остаются без света
Блог и фото!

Служба погоды Эстонии объявила штормовое предупреждение второго уровня: к вечеру ветер усилится до 12-17 м/с, порывами до 25 м/с, на побережье до 30 м/с.

По данным Морского института Таллиннского технического университета, к 15.10 уровень воды в море поднялся на 89 сантиметров выше среднего. Пика уровень воды, согласно прогнозам, должен достичь к 21 часу, когда уровень моря должен превысить средний показатель на 125 сантиметров.

Штормовое предупреждение второго уровня означает, что погода представляет опасность и наблюдаются необычные погодные явления. Нужно соблюдать крайнюю осторожность и постоянно следить за прогнозами погоды, знать о рисках, которые могут оказаться неизбежными, и следовать всем рекомендациям представителей властей.

Инструкцию, как правильно себя вести во время шторма, читайте здесь

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