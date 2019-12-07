Ср, 18.12.2019
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  • Чрезвычайные погодные условия: как жителям Эстонии стоит вести себя во время шторма

Чрезвычайные погодные условия: как жителям Эстонии стоит вести себя во время шторма

Штормовая погода.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Служба погоды Эстонии объявила на сегодня штормовое предупреждение. Поэтому стоит вспомнить некоторые правила, как надо вести себя во время шторма, пишет Postimees.

На странице по подготовке к кризисным ситуациям приведены основные правила, как себя вести в случае штормового предупреждения.

Как действовать при получении предупреждения:

  • Следите за информацией, передаваемой официальными органами, и следуйте их указаниям.
  • Уберите со двора легкие предметы и незакрепленную мебель.
  • Припаркуйте автомобиль на открытом месте или в гараже.
  • Будьте готовы к возможным перебоям в электроснабжении и перекрытию дорог.
  • Зарядите мобильный телефон и аккумуляторный банк полностью, запаситесь питьевой водой, продовольствием и автомобильным топливом.
  • Убедитесь, что у вас есть фонарик и радиоприемник на батарейках, а также что имеется запас батареек.
  • Не оставляйте без защиты домашних животных, находящихся на улице во время шторма.
  • Закройте все окна и двери.

Как действовать во время шторма:

  • Оставайтесь в помещении.
  • Не совершайте поездок на автомобиле. Если поездка неизбежна, убедитесь, что у вас достаточно топлива, и возьмите с собой заряженный мобильный телефон.
  • Управляя автомобилем, выберите подходящую скорость. Учитывайте, что на дороге могут быть препятствия.
  • Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Уведомите о них компанию Elektrilevi по номеру 1343.
  • В случае разрушений, повлекших травмы людей и представляющих непосредственную угрозу, звоните на номер экстренной помощи 112.

На странице Elektrilevi указано, что на номер 1343 следует также звонить, если: пропало электричество и вам не приходило сообщение о запланированном отключении; если человек в течение 10-15 минут после отключения электричества не получил от Elektrilevi смс-сообщение о сбое; после получения сообщения об устранении сбоя электричество в доме так и не появилось.

С общими правилами поведения в кризисных ситуациях можно ознакомиться здесь.

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