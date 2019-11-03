На дорогах будет ад: на Эстонию обрушатся штормовой ветер и снегопад

Над Скандинавии и Финляндией усиливается холодный антициклон. В то же время над югом Балтики активизируется циклон. Эстония будет на границе этих двух атмосферных образований, где усилится северо-восточный ветер, много дождей, а к вечеру, начиная с севера, осадки перейдут в мокрый снег и снег. На дорогах условия станут намного сложней.