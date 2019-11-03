Вс, 3.11.2019
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  • Фото и видео: во Франции бушует мощный шторм, обесточено 140 000 домов

Фото и видео: во Франции бушует мощный шторм, обесточено 140 000 домов
Побит рекорд скорости ветра!

Шторм во Франции.

ФОТО: BOB EDME/AP/SCANPIX

Во Франции бушует шторм "Амели", из-за сильного ветра обесточено около 140 000 домов, сообщает телеканал BFMTV.

Согласно заявлению компания-поставщика электроэнергии Enedis, в основном сбой в подаче электроэнергии коснулся жителей региона Новая Аквитания (юго-запад), также пострадали жители регионов Земли Луары (запад), Овернь (центр) и Окситания (юг), передает Newsru.

"Несмотря на продолжающийся шторм, наши сотрудники работают на местах аварий, чтобы быстрее восстановить электроснабжение", - отметили в Enedis.

Непогода затронула департаменты Вандея, Приморская Шаранта, Жиронда, Де-Севр, Шаранта, Ланды, Атлантические Пиренеи, Верхняя Вьенна, Алье, Канталь, Коррез, Крез, Дордонь, Пюи-де-Дом и Вьенна, в течение воскресенья шторм придет также в департаменты Приморские Альпы и Южная Корсика.

В департаменте Вандея сильный ветер повалил несколько деревьев на железнодорожные пути, из-за чего было прервано движение поездов. Скорость ветра в департаменте Жиронда достигала минувшей ночью 45,2 м/с, что является рекордом с 1996 года. В Ницце за час выпала трехнедельная норма осадков.

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