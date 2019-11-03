Фото и видео: во Франции бушует мощный шторм, обесточено 140 000 домов

Согласно заявлению компания-поставщика электроэнергии Enedis, в основном сбой в подаче электроэнергии коснулся жителей региона Новая Аквитания (юго-запад), также пострадали жители регионов Земли Луары (запад), Овернь (центр) и Окситания (юг), передает Newsru.

"Несмотря на продолжающийся шторм, наши сотрудники работают на местах аварий, чтобы быстрее восстановить электроснабжение", - отметили в Enedis.

Непогода затронула департаменты Вандея, Приморская Шаранта, Жиронда, Де-Севр, Шаранта, Ланды, Атлантические Пиренеи, Верхняя Вьенна, Алье, Канталь, Коррез, Крез, Дордонь, Пюи-де-Дом и Вьенна, в течение воскресенья шторм придет также в департаменты Приморские Альпы и Южная Корсика.