Фото и видео: во Франции бушует мощный шторм, обесточено 140 000 домов
Во Франции бушует шторм "Амели", из-за сильного ветра обесточено около 140 000 домов, сообщает телеканал BFMTV.
Согласно заявлению компания-поставщика электроэнергии Enedis, в основном сбой в подаче электроэнергии коснулся жителей региона Новая Аквитания (юго-запад), также пострадали жители регионов Земли Луары (запад), Овернь (центр) и Окситания (юг), передает Newsru.
"Несмотря на продолжающийся шторм, наши сотрудники работают на местах аварий, чтобы быстрее восстановить электроснабжение", - отметили в Enedis.
Непогода затронула департаменты Вандея, Приморская Шаранта, Жиронда, Де-Севр, Шаранта, Ланды, Атлантические Пиренеи, Верхняя Вьенна, Алье, Канталь, Коррез, Крез, Дордонь, Пюи-де-Дом и Вьенна, в течение воскресенья шторм придет также в департаменты Приморские Альпы и Южная Корсика.
В департаменте Вандея сильный ветер повалил несколько деревьев на железнодорожные пути, из-за чего было прервано движение поездов. Скорость ветра в департаменте Жиронда достигала минувшей ночью 45,2 м/с, что является рекордом с 1996 года. В Ницце за час выпала трехнедельная норма осадков.
#Nice06 nombreuses inondations de points bas signalées sous un violent #orage ⚠️🚘 LIMITEZ vos déplacements #tempeteamelie #Meteo06 pic.twitter.com/g0csJIE8rW— Nice Météo 06 (@NiceMeteo06) 3 ноября 2019 г.