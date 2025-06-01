Новая неделя принесет теплую погоду, местами пройдут дожди

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами слабые дожди. Ветер западный и юго-западный, 3-9, порывами до 12 м/с. Днем ожидается переменная облачность, к вечеру прояснится. По регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западных направлений, 3-9, порывами до 12 м/с, во время грозы с сильными порывами. Температура воздуха ночью 6-12, днем 15-19, на побережье местами 11 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный и западный, 3-9 м/с. Днем переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, вечером сменит направление на южное, 3-9 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, на побережье до 11 градусов тепла, днем 16-21, на открытом ветру побережье до 13 градусов тепла.