Дожди, грозы и солнце: в начале недели погода не даст соскучиться

​В ночь на понедельник ожидается ясная погода, после полуночи облачность уплотнится, утром на островах пойдут дожди, которые распространятся на материк. Ветер южный и юго-восточный, 3-9 м/с, на островах порывами до 13 м/с.

Днем до полудня ожидается преимущественно облачная погода, дожди распространятся с Западной Эстонии в восточном направлении, возможны грозы, после полудня облачность разрядится, вероятность осадков уменьшится. Ветер южных направлений, 3-9, порывами до 13 м/с.

Температура воздуха ночью 8-13 градусов тепла, на востоке страны до 5 градусов тепла, в Вирумаа на почве понижение почти до нуля, днем 13-18 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами слабые дожди. Ветер преимущественно юго-западный, 3-9 м/с. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди, после полудня возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью 5-11 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла.