Холод, дожди и заморозки: май в Эстонии побил погодные рекорды

Май был более чем на градус холоднее среднестатистического, а температура воды в реках была самой холодной за последние 15 лет. Средняя температура воздуха в мае составила 9,3 градуса, что более чем на градус ниже многолетнего среднего значения, сообщает Агенство окружающей среды Эстонии.
В 1991-2020 годах норма составляла 10,5 градуса. Такая же холодная погода была в мае 2017, 1978, 1939 и 1938 годов.
Минимальная температура воздуха оставалась минусовой до середины месяца. Самая низкая температура в -3,6 градуса была зафиксирована 10 мая в Куузику. Самая высокая температура в 23,2 градуса была зафиксирована 28 мая в Вильянди.
Средняя температура воды в реках по всей Эстонии была в мае самой холодной за последние 15 лет - например, в реке Тыллисте она была на 4 градуса холоднее, чем в то же время в прошлом году. Температура воды в реках стабильно поднималась выше 10 градусов в основном в середине мая.
Среднее количество осадков в Эстонии в мае составило 46 мм, что близко к среднему многолетнему показателю (норма - 42 мм), но территориальное распределение было совсем иным. Самым влажным местом был Выру, где выпало 111 мм, а самым сухим - острова Западной Эстонии, где осадков выпало в десять раз меньше. Из-за обильных осадков поля на юго-востоке Эстонии во многих местах оказались затоплены. Прошлый май, напротив, был чрезвычайно сухим, и выпала только треть среднего многолетнего количества осадков.
В начале месяца уровень воды на станциях мониторинга рек был несколько ниже нормы, но выпавшие в течение месяца осадки подняли уровень воды, особенно в реках Северо-Восточной и Юго-Восточной Эстонии. Уровень воды на гидрометрических станциях Тыллисте и Тахева поднялся почти на 50 см за день. В среднем в мае уровень воды в Чудском озере и Выртсъярв на станциях мониторинга был ниже нормы, а в озере Тамула воды было немного больше нормы.
Из опасных погодных явлений 22 мая был зафиксирован град, который образовал толстый белый слой на земле в регионе Вярска. Грозы были зафиксированы в течение пяти дней, в основном на юго-востоке и северо-востоке Эстонии. Самым грозовым днем был 22 мая, когда было зафиксировано 147 ударов молний от облака к земле.
В мае по Эстонии было меньше солнечного света, чем в среднем за много лет. Самым солнечным был Роомассааре, где было зафиксировано 304 солнечных часа.
В первой половине мая максимальные значения УФ-индекса на станциях оставались около или ниже 5, но во второй половине месяца они несколько поднялись выше. Самое высокое значение УФ-индекса, равное 7, было зафиксировано в Тарту-Тыравере 29 мая.