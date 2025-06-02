Холод, дожди и заморозки: май в Эстонии побил погодные рекорды

В 1991-2020 годах норма составляла 10,5 градуса. Такая же холодная погода была в мае 2017, 1978, 1939 и 1938 годов.

Минимальная температура воздуха оставалась минусовой до середины месяца. Самая низкая температура в -3,6 градуса была зафиксирована 10 мая в Куузику. Самая высокая температура в 23,2 градуса была зафиксирована 28 мая в Вильянди.

Средняя температура воды в реках по всей Эстонии была в мае самой холодной за последние 15 лет - например, в реке Тыллисте она была на 4 градуса холоднее, чем в то же время в прошлом году. Температура воды в реках стабильно поднималась выше 10 градусов в основном в середине мая.

Среднее количество осадков в Эстонии в мае составило 46 мм, что близко к среднему многолетнему показателю (норма - 42 мм), но территориальное распределение было совсем иным. Самым влажным местом был Выру, где выпало 111 мм, а самым сухим - острова Западной Эстонии, где осадков выпало в десять раз меньше. Из-за обильных осадков поля на юго-востоке Эстонии во многих местах оказались затоплены. Прошлый май, напротив, был чрезвычайно сухим, и выпала только треть среднего многолетнего количества осадков.