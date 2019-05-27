Синоптики: новая зона дождей накроет Эстонию

Во второй половине дня, начиная с Рижского залива, новая зона дождей накроет Эстонию. Несмотря на облачность, температурный фон повысится и будет около 15, на востоке республики около 20°С.

Во вторник, 28 мая, днем облачно с прояснениями. В первой половине дня местами кратковременный дождь. Во второй половине дня зона дождей, начиная с Рижского залива, распространится на северо-восток по всей Эстонии. Местами возможна гроза. Ветер южных направлений 3-9 м/с, вечером ветер станет восточных направлений. Температура воздуха 15..20, на побережье местами до 13°C.