Прощай, жара: в Эстонию идут похолодание и дожди

В ночь на субботу переменная облачность. На востоке страны по многим регионам кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер переменных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 6-12 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, порывами 14 м/с. Температура воздуха 13-18 градусов тепла.

В ночь на воскресенье переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, пройдут дожди. Ветер юго-западный и южный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10-16 градусов тепла.