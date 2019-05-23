Прощай, жара: в Эстонию идут похолодание и дожди

Если в последние дни жители Эстонии могли наслаждаться настоящим летним теплом, в ближайшие дни максимум ожидается до 16 градусов тепла, сообщает Служба погоды Эстонии.
В ночь на субботу переменная облачность. На востоке страны по многим регионам кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер переменных направлений, 2-8 м/с. Температура воздуха 6-12 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, порывами 14 м/с. Температура воздуха 13-18 градусов тепла.
В ночь на воскресенье переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, пройдут дожди. Ветер юго-западный и южный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 10-16 градусов тепла.
В понедельник ночью ожидается дождь, после полуночи облачность рассеется и дожди прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 5-11 м/с, на побережье до 15 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов, температура поверхности земли может упасть до 0 градусов. Днем облачно с прояснениями. Позже ветер сменит направление на южное, 2-7 м/с. Температура воздуха 10-15 градусов.