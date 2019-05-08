Дождались! Завтра в Эстонию придет настоящее весеннее тепло

В четверг в Эстонии ожидается погода без осадков, температура воздуха поднимется до 17 градусов тепла, прогнозирует Служба погоды.
По данным Службы погоды Эстонии, в ночь на четверг ожидается ясная или малооблачная погода без осадков, местами возможен туман. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с утром сменит направление на юго-восточное, 3-9, на островах и западном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха от -2 до +3, на побережье местами 6 градусов тепла.
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений, 5-10, порывами 12, вечером на северном побережье 15 м/с. Температура воздуха 13-17, на побережье местами 10 градусов тепла.