Синоптики: начало новой недели будет прохладным

На нашу погоду влияет как малоподвижная область низкого давления над Скандинавией,так и смещающийся на Беларусь южный циклон. И все-же существенных осадков не ожидается.
Незначительные дожди возможны на островах и на западном побережье,а также поздним вечером на юго-востоке Эстонии. Довольно прохладная воздушная масса над нами сохранится до середины недели, поэтому температурные максимумы превысят 15 градусную отметку только начиная с четверга.
В понедельник, 6 мая, днем небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменного направления 2-7 м/с, на островах и западном побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 9..13°С.