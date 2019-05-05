Синоптики: начало новой недели будет прохладным

Незначительные дожди возможны на островах и на западном побережье,а также поздним вечером на юго-востоке Эстонии. Довольно прохладная воздушная масса над нами сохранится до середины недели, поэтому температурные максимумы превысят 15 градусную отметку только начиная с четверга.