В ночь на среду в Эстонии ожидается переменная облачность, на северо-востоке страны местами небольшой мокрый снег и снег. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Утром на островах ветер сменит направление на северо-восточное и восточное.
Среда в Эстонии будет холодной и ветреной
Днем ожидается переменная облачность, на островах местами дожди. Ветер на материковой части страны северных направлений 4-10, на востоке страны порывами до 14 м/с, на островах переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до 3 градусов тепла, на побережье местами до 5 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла.