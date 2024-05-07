Среда в Эстонии будет холодной и ветреной

В ночь на среду в Эстонии ожидается переменная облачность, на северо-востоке страны местами небольшой мокрый снег и снег. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Утром на островах ветер сменит направление на северо-восточное и восточное.