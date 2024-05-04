В ночь на воскресенье ожидается ясная погода, местами переменная облачность без существенных осадков. Около полуночи ветер западный и северо-западный, 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, после полуночи сменит направление на северное и ослабеет.
Воскресенье может принести дожди
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер преимущественно северных, после полудня переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем 8-14 градусов тепла.