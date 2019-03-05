А март знает, что он весна? Эстонию ждет морозная среда

Гребень высокого давления переместится завтра через Эстонию с запада на восток. Осадков не ожидается. В первой половине дня солнечно, в послеобеденные часы на островах и севере Эстонии более облачная, но сухая погода. Воздушная масса над нами холодная и потому, не смотря на солнце, дневные температуры воздуха останутся со знаком минус.
В среду, 6 марта, в первой половине дня в Эстонии будет солнечно, во второй половине дня на островах и севере Эстонии более облачно, но без существенных осадков. Ветер перейдет к южному, юго-западному 2-7, вечером на побережье 5-9, порывы до 13 м/с.
Температура воздуха составит от -2 до -7°С.