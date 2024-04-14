Синоптики предупреждают: на Эстонию обрушится штормовой ветер

Днем зона низкого давления, распространяющаяся над Скандинавией, сосредоточится над южными водами Ботнического залива и принесет в Эстонию сильные ветры.

На островах, а также в Ляэнемаа и Пярнумаа в воскресенье утром юго-западный ветер порывами достигнет 20 метров в секунду. Однако поздним вечером порывы юго-западного и западного ветра достигнут 21-24 метров в секунду. После полуночи ветер изменит направление на северо-западное.

В Тартумаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа юго-западный и западный ветер усилится порывами до 20 метров в секунду.

В Харьюмаа, Рапламаа, Йыгевамаа, Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа в воскресенье днем ​​порывы юго-западного и западного ветра достигнут 18 метров в секунду.

Фото: Kuvatõmmis – Keskkonnaagentuur.