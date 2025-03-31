По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на вторник ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие дожди. По многим регионам туманы. Ветер переменных направлений 1-6, на островах северный и северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
Вторник будет туманным и теплым
Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. В первой половине дня по многим регионам туманы. Ветер северный и северо-западный 3-9 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха 8-14, на юго-востоке страны до 16, на подветренном побережье до 5 градусов тепла.