В Эстонию придут морозы

В ночь на среду облачно с прояснениями. Во многих регионах снег, вероятность осадков мала лишь на юго-востоке страны. Ветер юго-восточный 3-9, ближе к ночи на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха к утру упадет до 3-10 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями, во многих регионах снег. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов мороза.

В ночь на четверг облачно, во многих регионах пройдет снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 4-9, на юго-западе Эстонии - 10-15 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями, местами легкий снег. В течение дня ветер обратится на юго-запад и на запад и будет дуть со скоростью 2-8 м/с. Температура воздуха 3-8, в юго-восточной Эстонии 8-12 градусов ниже нуля.

В ночь на пятницу облачность уплотнится. К утру с северо-запада пойдет снег, местами метель. В западной Эстонии осадки перейдут в мокрый снег и дождь, есть опасность гололедицы. Юго-западный и западный ветер усилится 7-13, на побережье порывами 18 м/с. К ночи температура воздуха 3-8, в юго-восточной части страны 8-12 градусов мороза. Днем облачно. Ожидается снег, на западе Эстонии мокрый снег и дождь. Местами метель и опасность гололедицы. После полудня с северо-запада облачность уплотнится, осадки уменьшатся. Ветер юго-западный, западный 7-13, на побережье порывами 18 м/с, в течение дня немного ослабеет и обратится на северо-запад. Температура воздуха в западной Эстонии от нуля до +3 градусов, в восточной Эстонии от 0 до -3 градусов. В субботу небольшие осадки, в основном снег, на островах возможен мокрый снег. Сильный ветер ночью обратится на северо-запад, днем ослабеет. Температура воздуха ночью на островах и западном побережье от -2 до +2 градусов, на материке 3-8 градусов мороза, днем от нуля до -5 градусов.

В воскресенье возможен снег и мокрый снег. Ветер дует с запада и северо-запада, ночью слабее, днем вновь усилится. Ночью от 5 до 10 градусов мороза, при ясной погоде температура упадет до -15, днем 2-7 градуса, на юге Эстонии около 10 градусов мороза.