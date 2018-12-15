Наконец-то! На следующую неделю синоптики обещают снегопад

В ночь на понедельник ожидается облачная погода, снегопады будут распространяться с запада на восток, местами ожидается метель. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на побережье порывами 14-17 м/сек. Днем ожидается облачная погода, временами снег, на островах возможен и мокрый снег, утром местами ожидается метель. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на побережье порывами 14-17 м/сек. Температура воздуха ночью 1-7 градусов мороза, днем 14-17, на островах и западном побережье от одного градуса мороза до одного градуса тепла.

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег, на западе страны возможен мокрый снег. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег, на западе страны возможен мокрый снег. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью 1-7 градусов мороза, на островах и западном побережье до одного градуса тепла, днем от 4 градусов мороза до одного градуса тепла.