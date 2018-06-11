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Дожди и грозы омрачат вторник в Эстонии

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Гроза.

ФОТО: Scanpix

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная погода, по многим регионам кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха составит 11-16 градусов тепла.

Днем облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня, начиная с северо-запада страны, облачность рассеется и осадки прекратятся. Ветер северный и северо-западный 4-10, вечером на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 15-20 градусов тепла.

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