Первый летний день порадует жителей Эстонии теплой погодой
31 мая 2018 г., 14:19
В первое июньское утро еще будет прохладно, но течение дня с Финляндии через Эстонию будет проходить ложбина низкого давления и с западными ветрами поступит новая порция тепла. Несмотря на это все же вероятность дождя мала. Однако на востоке Эстонии будет более облачно и вечером возможны дожди.
В пятницу, 1 июня, в Эстонии ожидается малооблачная погода. Вечером на северо-востоке Эстонии возможны кратковременные дожди. Ветер повернет на юго-западный и западный 3-8, порывы 11 м/с.
Температура воздуха составит 20-24°С, на открытом ветру побережье до 17°C.
В лесах сохраняется очень высокая пожароопасность!