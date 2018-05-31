Первый летний день порадует жителей Эстонии теплой погодой

В первое июньское утро еще будет прохладно, но течение дня с Финляндии через Эстонию будет проходить ложбина низкого давления и с западными ветрами поступит новая порция тепла. Несмотря на это все же вероятность дождя мала. Однако на востоке Эстонии будет более облачно и вечером возможны дожди.