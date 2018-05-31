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Первый летний день порадует жителей Эстонии теплой погодой

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Пляж в Таллинне.

ФОТО: EERO VABAMÄGI / Eesti Meedia/Scanpix Baltics

В первое июньское утро еще будет прохладно, но течение дня с Финляндии через Эстонию будет проходить ложбина низкого давления и с западными ветрами поступит новая порция тепла. Несмотря на это все же вероятность дождя мала. Однако на востоке Эстонии будет более облачно и вечером возможны дожди.

В пятницу, 1 июня, в Эстонии ожидается малооблачная погода. Вечером на северо-востоке Эстонии возможны кратковременные дожди. Ветер повернет на юго-западный и западный 3-8, порывы 11 м/с.

Температура воздуха составит 20-24°С, на открытом ветру побережье до 17°C.

В лесах сохраняется очень высокая пожароопасность!

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