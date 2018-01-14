В Эстонию идет сильный мороз: в ближайшие дни до -17 градусов

В ночь на понедельник облачность поредеет, без осадков. Ветер южный и юго-восточный 4-10, к утру усилится на побережье и островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха от -8 до -15 градусов, на островах и местами на побережье от -3 до -7 градусов. На Чудском озере ночью южный, юго-восточный ветер 4-7 м/с. Без осадков, видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха от -10 до -12 градусов.

Днем в понедельник малооблачно и переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха от -5 до -10 градусов, на побережье островов местами -3 градуса. На Чудском озере днем южный, юго-восточный ветер 5-8, после полудня порывами до 12 м/с. Погода без осадков, видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха от -7 до -9 градусов.

В ночь на вторник малооблачная погода без осадков. Юго-восточный ветер усилится 7-12, на побережье 12-15, порывами 20 м/с. Температура воздуха от -8 до -15 градусов, местами на материке опустится до -17 градусов, на островах и побережье от -4 до -7 градусов. Днем малооблачно и без осадков. Ветер юго-восточный 8-13, порывами 17, на островах и побережье 12-16, порывами 22-27 м/с. Температура воздуха от -3 до -9 градусов.

В ночь на среду переменная облачность. На островах небольшой снег. Ветер юго-восточный 8-13, порывами 17, на островах и побережье 12-15, порывами 20-25 м/с. Температура воздуха от -8 до -15, на островах и западном побережье от -4 до -7 градусов. Днем облачность уплотнится, начиная с юго-востока пойдет снег и метель. В течение дня ветер ослабеет и обратится на восток. Температура воздуха от -3 до -9 градусов.

В ночь на четверг облачно, пойдет снег, местами метель. Ветер восточный и юго-восточный 4-10, на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха от -4 до -10 градусов. Днем преимущественно облачно. Местами снег и метель. Ветер восточный, юго-восточный 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха от -1 до -6 градусов.