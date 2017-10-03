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Синоптики рассказали, какая погода будет в Эстонии в октябре

03.10.2017 08:25
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По прогнозам Метеослужбы Эстонии, в октябре как температура воздуха, так и осадки будут находиться в границах нормы.

Большую часть месяца будет преобладать западный поток. В начале месяца в Эстонию прибудет идущая из Атлантики зона низкого давления, которая принесет погоду с осадками и ветром. В конце первой декады месяца поток временно сменится на южный и принесет новый дождливый циклон.

Во второй половине месяца западный поток восстановится. Относительно теплая воздушная масса, которая была в начале октября, сменится холодной, а под конец месяца вновь вернется тепло.

Максимальная дневная температура воздуха будет около 10 градусов тепла, ночью будет преобладать плюсовая температура, но ожидается и нулевая температура.

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