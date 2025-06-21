Синоптики: погода на Иванов день не предвещает ничего хорошего

«Погода на Иванов день будет постоянно меняться: то улучшаться, то ухудшаться, - отметил предсказатель погоды из Рапламаа Арво Сайдла. - В понедельник утром будет хорошая погода, а вечером может пойти небольшой дождь, но в целом будет ветрено и прохладно».

Арво Сайдла. Фото: Tairo Lutter

Сайдла добавил, что поскольку резервуары для сбора дождевой воды пустуют уже неделю, слишком сильных дождей быть не должно. «Мой хороший коллега, предсказатель погоды из Кургья, всегда чувствует на себе, что готовит погода, - рассказал он. - Если ему становится очень холодно и приходится укутываться несколькими ватными одеялами, значит, погода вот-вот изменится».

Предсказатель погоды Ян Кальда, живущий в густом лесу недалеко от Кургья, сказал, что Сайдла говорит правду: у него с детства есть способность предсказывать погоду по собственным ощущениям. «Часто мне несколько дней подряд было ужасно холодно, и я начинал это записывать. Через два-три дня погода всегда становилась теплее. Если мне холодно, значит, будет тепло, а если жарко - похолодает».

Перед Ивановым днем на Кальде спортивная кофта - это значит, что тепло будет умеренным. Тем не менее, предсказатель погоды отметил, что ничего не гарантировано, и в праздничные дни погода будет переменчивой.

Кроме погоды, по словам Кальды, животные тоже сбиты с толку. «Я живу посреди густого леса, и недавно на дороге была стая кабанов. Если погода останется без изменений, животные спокойнее, но сейчас у них много дел - исследовать новые места и искать пищу», - объяснил он.

Ведущий синоптик Агентства по охране окружающей среды Тайми Пальяк сказала, что в понедельник к нам приблизится область низкого давления. «Если влияние высокого давления продлится дольше, сильных осадков не будет, возможны лишь отдельные кратковременные дожди. В этом случае температура поднимется до 19 градусов тепла, - заявила синоптик. - Но если область низкого давления усилится, то вечер будет повсеместно дождливым».