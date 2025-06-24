В ближайшие дни температура не поднимется выше 20 градусов

По данным Агентства окружающей среды Эстонии, в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди, а температура воздуха не поднимется выше двадцати градусов.
В ночь на четверг на материке облачность разрядится, местами ожидаются кратковременные дожди, на островах ясно и без осадков. Ветер северо-западный и западный, 5-11, на побережье порывами до 16 м/с. Днем на материке ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам кратковременные дожди, после полудня вероятность осадков уменьшится, на островах преимущественно солнечная погода. Ветер северо-западный и северный, 3-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем также 14-20 градусов тепла.
В ночь на пятницу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Днем облачность уплотнится, на западе и юге страны по многим регионам дожди, на остальной территории страны дожди по отдельным местам. Ветер южных направлений, 3-9 м/с, вечером слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью 6-10, на побережье до 14, днем также 15-20 градусов тепла.
В ночь на субботу ожидается облачная с прояснениями погода, на западе и юге страны местами дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер западный, 3-9, на островах порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью 9-15, днем 15-20 градусов тепла.