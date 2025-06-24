В ближайшие дни температура не поднимется выше 20 градусов

В ночь на четверг на материке облачность разрядится, местами ожидаются кратковременные дожди, на островах ясно и без осадков. Ветер северо-западный и западный, 5-11, на побережье порывами до 16 м/с. Днем на материке ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам кратковременные дожди, после полудня вероятность осадков уменьшится, на островах преимущественно солнечная погода. Ветер северо-западный и северный, 3-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем также 14-20 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/с. Днем облачность уплотнится, на западе и юге страны по многим регионам дожди, на остальной территории страны дожди по отдельным местам. Ветер южных направлений, 3-9 м/с, вечером слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью 6-10, на побережье до 14, днем также 15-20 градусов тепла.