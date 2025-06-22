В ночь на понедельник ожидается преимущественно ясная или малооблачная погода без осадков. Местами туман. Ветер слабый, переменных, к утру южных направлений, на островах усилится до 4-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, на побережье до 12 градусов тепла, на почве местами с понижением до нуля.

Днем начиная с запада страны облачность уплотнится, около полудня к островам подойдет облачность с кратковременными дождями, которые к вечеру сместятся на восток страны. Ветер южный и юго- восточный, 3-9, порывами до 12, на островах и западном побережье порывами 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем 14-19 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается переменная облачность, дожди на островах местами, на материке по многим регионам. Ветер юго- восточный и южный, 5–12, на побережье порывами до 16 м/с, после полуночи сменит направление на юго-западное. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, местами ливни, возможны грозы. Ветер юго-западный и южный, 5–12, порывами до 16, на островах и побережье до 20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, днем 14-18 градусов тепла.