На Иванов день в Эстонии ожидается дождь и гроза

В ночь на вторник ожидается облачная погода с прояснениями. В нескольких регионах пройдет дождь, после полуночи осадки на материковой части усилятся, местами возможна гроза. Будет дуть юго-восточный и южный ветер со скоростью 4–10 м/с, на западном побережье - до 13 м/с, порывами до 17 м/с. После полуночи ветер сменится на юго-западный и усилится, начиная с островов. Температура воздуха составит +10…+15 градусов.

Днем во вторник ожидается облачная с прояснениями погода. В первой половине дня в ряде мест возможны кратковременные дожди. После полудня с запада придет новая зона обильных осадков. Местами дождь будет сильным, возможны грозы. Южный и юго-западный ветер усилится до 5–12 м/с, порывами до 17 м/с, на островах и западном побережье — 12–17 м/с, с порывами до 24 м/с. Температура воздуха днем составит +13…+18 градусов.

На Чудском озере в ночь на вторник юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 8–12 м/с, порывами до 17 м/с, утром сменится на юго-западный и временно ослабеет. Высота волн составит 0,8–1,6 м. Ожидается дождь, видимость в основном плохая. Температура воздуха +13…+15 градусов.