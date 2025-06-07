В ближайшие дни в Эстонии ожидается похолодание

В ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, до полуночи кратковременные дожди местами, после полуночи дожди на юге и востоке страны по многим регионам, местами ливни. Ветер преимущественно южных направлений, 3-8, порывами 12 м/с. Днем ожидается переменная облачность, по регионам кратковременные дожди, на юге страны возможны грозы с проливными дождями. Ветер южных направлений, 2-8 м/с, после полудня слабый, переменных направлений. Температура воздуха ночью 7-14, днем 16-21, на побережье местами 12-15 градусов тепла.

В ночь на понедельник до полуночи ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, после полуночи облачность уплотнится, с юга подойдет и распространится на север обширная область дождей. Ветер слабый, переменных направлений. Днем ожидается преимущественно облачная погода, дожди, вечеом начиная с юго-запада облачность начнет редеть, вероятность осадков уменьшится. Ветер начиная с юга страны сменит направление на западное и юго-западное и усилится до 5-10, порывами 15, на побережье 12, порывами 17 м/с. Температура воздуха ночью 8-13, днем 11- 17 градусов тепла.