В ближайшие дни температура воздуха поднимется до двадцати градусов

В ночь на пятницу переменная облачность. Местами кратковременные дожди и туманы. Ветер юго-западный и западный, 2-8 м/с, утром южных направлений. Температура воздуха 6-13 градусов тепла. По многим регионам кратковременные дожди, местами дожди интенсивные, возможны грозы. Ветер южных направлений, 3-9, на западном побережье порывами до 12 м/с, во время грозы также порывистый. Температура воздуха 14-20 градусов тепла.

В ночь на субботу облачно с прояснениями. Временами дожди. Ветер южных направлений, 3-9, на островах и западном побережье порывами до 12, к утру поднимется южный и юго-западный, 5-11, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 9-15 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, вечером вероятность осадков сократится. Ветер юго-западный и западный, 5-11, порывами до 16 м/с, вечером уляжется. Температура воздуха 14-20 градусов тепла.