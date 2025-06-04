Грозы, сильные дожди и жара: погода в четверг будет полна неожиданностей

В ночь на четверг, начиная с запада страны, облачность уплотнится, начавшиеся на островах дожди к утру распространятся на восток страны. В районе Рижского залива ближе к утру грозы и сильные дожди. Ветер южный и юго-восточный 4-9, на западном побережье и в районе Рижского залива 12, порывами до 15 м/с, во время грозы порывы ветра сильнее. Температура воздуха 7-12, на островах и побережье до 15 градусов тепла.